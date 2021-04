Cinc escoles denuncien la «desgana» de l'Ajuntament

Les escoles gironines Joan Bruguera, Balandrau, Pericot i Montfalgars se sumen avui a la iniciativa coneguda com a Revolta Escolar, en què ja va participar fa un mes el col·legi Àgora, que repeteix.

Es tracta d'una campanya en el marc de Confinem els cotxes, recuperem la ciutat que busca conscienciar la ciutadania sobre la necessitat de disminuir els nivells de contaminació a les ciutats i pressionar els governs per assegurar uns entorns escolars més segurs i saludables i fomentar la mobilitat sostenible.

Els impulsors de la iniciativa van denunciar ahir la «desgana» de l'Ajuntament de Girona davant el projecte. Les Associacions de Famílies d'Alumnes (AFA) van lamentar que «tot i haver realitzat els tràmits amb temps», el consistori no hagi, diuen, mostrat «cap tipus d'interès» per assegurar que l'acció compti amb tots els elements de seguretat.

I és que des del consistori no s'ha donat resposta a la demanda de col·locar, preventivament, senyals que prohibeixin aparcar als carrers que s'ocuparan per les famílies aquesta tarda a partir de dos quarts de cinc. «S'estan defugint responsabilitats i està en joc la seguretat de la mainada», van criticar ahir les AFA. A més, van advertir que «la presència de vehicles aparcats entorpirà l'acció i es poden crear riscos quan els propietaris dels cotxes els treguin».

Alguns centres també es van mostrar molestos per la manca de resposta sobre la presència de la Policia Municipal. Creuen que hagués estat essencial disposar dels agents per vetllar per la seguretat dels assistents. A més, van reclamar disposar de tanques per tallar el pas .

Tots cinc centres es col·loquen al carrer que passa per davant del cadascun dels edificis. Així, el Balandrau tallarà l'accés als vehicles de motor a la carretera de Taialà, entre les rotondes de Fontajau i Taialà; l'escola Pericot ho farà del carrer Tuyet i Santamaria; el Bruguera impedirà l'accés als cotxes dels carrers Artillers i Bonastruc; l'escola Montfalgars tallarà l'accés al carrer homònim i l'Àgora repetirà l'acció al passeig Ramon Berenguer II. Mentre durin les mobilitzacions, les AFA de les cinc escoles ompliran d'activitats i música els espais.

Girona pel Clima, conglomerat d'entitats que impulsa la campanya a la ciutat, va qualificar de «totalment insuficients» les actuacions per al foment de la mobilitat sostenible en l'últim any. Perr això, reclamen que l'Ajuntament s'escolti les escoles i es millorin els entorns dels centre.

Demà seran cinc les escoles que participaran de la Revolta Escolar, però esperen poder repetir l'acció al maig i que s'hi sumin més centres.