Roba amb rerefons social

Moda Re-: una segona vida a la roba. La cadena de roba Ŕtica i sostenible de CÓritas arriba a Girona. S'abasteix de donacions d'empreses tŔxtils que canvien estoc i no l'han venut, i tambÚ d'articles de segona mÓ.

Generar llocs de treball per a persones en risc d'exclusió social mentre, a la vegada, s'allarga la vida de la roba en bon estat - que probablement d'una altra manera acabaria llençada. Són dos objectius que aconsegueix, a la vegada, la nova botiga Moda Re- que ha obert a Girona, al carrer Maluquer Salvador de l'Eixample. És el primer establiment que obre la cadena a la comarca, impulsada per Càritas i que té 21 punts de venda a tot l'Estat. La roba que s'hi ven prové de donacions d'empreses tèxtils del territori que canvien l'estoc, i, per tant, és producte que no s'ha venut, i també de particulars que entreguen la roba en bon estat de segona mà.

Però, a més d'afavorir la sostenibilitat de la roba i l'economia circular, Moda Re- també ha creat sis nous llocs de treball en el nou establiment gironí, i ha permès ocupar a sis dones «que són caps de família i es troben en risc d'exclusió social, un dels col·lectius que és més vulnerable», explica Ivon Maritza Henao, presidenta de la cooperativa Avancem Santa Clara, que gestiona la botiga.

Avancem Santa Clara va néixer com una iniciativa d'economia social de Càritas Diocesana de Girona, i presta serveis assistencials i de neteja. De fet, arran de la pandèmia s'han reduït els serveis que feien, sobretot de cures a persones grans i neteja de cases. D'una banda, per la «por», i de l'altra, perquè moltes persones han perdut la feina o teletreballen i poden ocupar-se'n elles mateixes. Per això, Maritza subratlla que la botiga ha estat una «oportunitat» per contractar a dues noies que fins ara prestaven aquells serveis, i a més s'han creat quatre nous llocs de treball.

Moda Re- va posar-se en marxa a Girona fa dues setmanes. En un primer període, des de la cooperativa faran un acompanyament a les treballadores per formar-les i «empoderar-les» en l'atenció al client i saber gestionar la botiga, detalla Maritza, ja que per elles és una experiència laboral nova. Esperen que d'aquí un temps acabin essent les mateixes treballadores les que puguin gestionar l'establiment.

La botiga Moda Re- s'ha pogut posar en marxa en el marc del projecte Singular Botigues Responsables per a la Recuperació. El projecte està promogut per la direcció general d'Economia Social de la Generalitat i compta amb el finançament del Ministeri de Treball i Economia Social. A Girona, l'obertura de la botiga també ha rebut el suport econòmic de l'empresa Inditex.