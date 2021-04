Agredeix la policia després de robar en una botiga de Salt

Els Mossos d'Esquadra han detingut un home a Salt que va cometre un furt d'unes sabates valorades en 150 euros al centre comercial i que va agredir els policies. L'arrestat és un veí de Girona, de 37 anys i nacionalitat marroquina. Compta amb antecedents policials. Els fets van tenir lloc aquest dijous passat, quan els vigilants de seguretat van alertar el 112 que s'havia produït un furt en una sabateria. Els Mossos es van activar i van anar fins al lloc, on la botiguera els va explicar que havia perseguit el lladre fins al carrer Mercè Rodoreda i que havia fugit. Els agents van fer recerca per la zona i també i a l'altura del carrer Esteve Vila van observar un home que coincidia amb la descripció. En baixar del cotxe patrulla, es va mostrar violent, va llançar les sabates i va agredir els agents. El lladre va aconseguir fugir i després el van enxampar al carrer Processó, on va tornar a intentar agredir els policies. Va quedar arrestat com a presumpte autor d'un atemptat als agents de l'autoritat.