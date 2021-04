La sala de la Coma de Cassà acollirà una entitat bancària

L'Ajuntament de Cassà de la Selva llogarà a una entitat bancària la Sala de la Coma (la sala de plens de l'antic ajuntament) durant divuit anys, és a dir, fins al 2038, per tal que s'hi instal·li una oficina. El grup d'ERC s'ha mostrat en desacord amb aquesta decisió, ja que, des del seu punt de vista «es perd, per un període molt llarg de temps, una sala d'ús públic del municipi». En canvi, l'alcalde, Robert Mundet, que governa amb un pacte JxCat-PSC, defensa que tots els serveis municipals de l'edifici s'estan traslladant a Can Trinxeria, ja que l'antic ajuntament necessita reformes i té problemes d'accessibilitat. Segons assenyala, els diners que s'obtinguin amb el lloguer -uns 260.000 euros- serviran per al projecte de millora de l'edifici, un cop se'n decideixi el futur ús.

ERC es queixa que la junta de govern del 15 de març va prendre aquest acord malgrat que a hores d'ara encara no s'ha comunicat res públicament. Els republicans es mostren en desacord amb la decisió, perquè consideren que es tracta d'una part «d'un edifici emblemàtic i representatiu» del municipi que «no mereix acabar d'aquesta manera». Tampoc creuen que es pugui justificar amb el rendiment del lloguer, i defensen que l'edifici es pugui destinar a les entitats del poble, conservant la sala d'exposicions.

L'alcalde, tanmateix, considera que, ja que l'edifici quedarà buit i s'ha de reformar, és millor poder fer aquest lloguer i treure'n rendiment per poder reformar-lo, i més en un context en què cada cop es tanquen més oficines. Per tant, considera positiu que una entitat bancària «aposti» per Cassà de la Selva.