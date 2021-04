El PSC de Girona vol un increment d'entre 5 i 10 nous policies cada any

El PSC de Girona veu «imprescindible» incrementar la Policia Municipal a un ritme de 5 a 10 agents per any fins arribar a la ràtio mínima recomanada de 1,7 policies per cada miler d'habitants. Segons la portaveu socialista, Sílvia Paneque, això «situaria la plantilla mínima desitjable en uns 176 agents, lluny dels 158 que es preveu que estiguin en actiu durant aquest any». A més, Paneque va precisar que aquests 158 són «la plantilla teòrica, però no la real». «En realitat durant el 2020 van abandonar el cos per diferents motius 26 agents i n'hi ha 9 més tenen algunes hores alliberades, de manera que la plantilla actual real amb dedicació plena és de 131 agents», va dir. A més, «cada dia hi ha entre 8 i 10 que no treballen per vacances, dies de festa, etcètera», va afegir.