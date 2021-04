S'adjudica l'enderroc dels murs d'un pati a Casa Pastors

L'Ajuntament de Girona ha adjudicat l'enderroc dels murs del pati oest de la Casa Pastors. Els murs suposaven un obstacle per continuar amb les excavacions arqueològiques, com va informar Diari de Girona. Ara, aquesta actuació permetrà reprendre les excavacions, que s'han de fer abans de començar amb els treballs que han de convertir l'edifici en el nou Museu d'Art Modern i Contemporani. Les obres d'enderroc s'han adjudicat a l'empresa Construccions Aurich, SA. per un import de 32.445'55 euros (el pressupost inicial era de 36.000 euros), començaran la setmana vinent i es preveu que s'allarguin fins a finals de maig.

Es tracta d'una actuació imprescindible, assegura el consistori en un comunicat, per tirar endavant el Projecte d'adequació de l'edifici aprovat el juliol del 2018. Aquests murs es troben dins la zona on, el desembre del 2019, es van començar les tasques d'excavació arqueològica previstes en el projecte i que aquell mateix mes es van aturar per motius de seguretat. La continuïtat de les excavacions posava en risc l'estabilitat dels murs, ja que en comprometia els fonaments.

Els murs de maçoneria a enderrocar es troben a la banda oest de la Casa Pastors i de les estructures que suporten. És un conjunt construït de forma independent durant el segle XVII per engrandir la planta baixa de l'edifici, i que es troba entre dues torres de la muralla que franquejava una de les entrades al recinte emmurallat de Girona, el tram conegut amb el nom de Sobreportes. Amb l'enderroc, es podrà seguir amb les tasques d'excavació sense perill d'esfondrament.

«Aquest és un dels projectes més ambiciosos i complexos que tenim en marxa a la ciutat, tant per l'envergadura de l'obra que s'hi ha de fer com per la mateixa ubicació de l'edifici en un punt d'especial rellevància històrica. Per això volem ser molt curosos en tot el procés de reforma, encara que impliqui allargar el calendari dels treballs. Malgrat els condicionants que ens trobem per executar el projecte de la Casa Pastors, la ciutadania ha de tenir la certesa que les obres es faran amb les màximes garanties i que el resultat final estarà a l'alçada per acollir el nou museu» ha destacat el tinent d'alcaldia i regidor d'Urbanisme i Activitat, Lluís Martí.