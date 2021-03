Una prova pilot estalvia un 30% d'aigua per regar a Girona

Una prova pilot ha aconseguit estalviar un 30% de l'aigua consumida per regar en dos punts de la ciutat de Girona. La prova, que s'emmarca en el Laboratori SmartCatalonia del Departament de Polítiques Digitals, va durar sis mesos, d'agost a gener. Per dur-la a terme, es va instal·lar un sistema de reg automatitzat basat en intel·ligència artificial a la plaça del Rellotge de Girona i a les dependències dels responsables de manteniment de parcs i jardins.

La solució «Watersens», desenvolupada per l'empresa Aonchip, té l'objectiu d'optimitzar el consum d'aigua de reg en temps real, analitzant aspectes com el grau d'humitat del terra. Però també té altres usos, com ara la possibilitat d'apagar la xarxa de reg en cas de detecció de fuites, o bé aturar una programació de reg si el terreny ja és prou humit. El producte incorpora un sistema de comunicació sense fils, de llarg abast i de baix consum, amb el qual es controla l'ús de l'aigua en remot.

Així, el pla pilot, que va consistir en un programa de reg diari de 6.30 a 7.30 hores del matí durant sis mesos, va permetre a l'Ajuntament de Girona estalviar fins a un 30% d'aigua. En aquest cas, les zones on es va dur a terme la prova contenien, sobretot, gespa.

Ampliar la prova

Vistos els resultats, el consistori gironí està treballant per estendre la prova en algun altre punt de la ciutat per comprovar «si el sistema ens permet optimitzar encara més» el reg, explica el regidor de Medi Ambient, Martí Terés. Un dels llocs que hi ha sobre la taula és el Parc Central.

La intenció del consistori és «anar implementant aquest tipus de solucions», apunta el regidor. «Aquests sistemes intel·ligents ens permeten regar en la justa mesura de les necessitats hídriques de cada varietat vegetal, que solen ser gespes», explica Terés. Així, l'ampliació servirà per tenir les dades del «cicle d'un any» i passar per totes les estacions, per «veure quin és el rendiment del sistema», afirma.

D'aquesta manera, es podrà avaluar una implementació més generalitzada d'aquest tipus de sistemes a tota la ciutat. Malgrat això, Terés recorda que «és veritat que acabes tenint un estalvi d'aigua, però d'entrada és una inversió important». A més, en cas que es decideixi generalitzar a tota la ciutat la instal·lació d'aquest tipus de sistemes, caldria fer un procés de contractació obert.

Tot plegat va en la línia del consistori gironí d'anar implementant, de forma gradual, més sensors que ajudin a recopilar dades precises de la ciutat per millorar les decisions. No només per a regar, sinó també per mesurar altres aspectes, com la qualitat de l'aire.