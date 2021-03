Els marxants de Girona volen el mercat dels dissabtes al Mas Masó o a Pericot

La futura marxa del mercat bisetmanal de la Devesa de Girona segueix encallada. Des de fa molts anys es parla de treure'l del parc però les reunions i les decisions avancen amb molta lentitud. Darrerament hi ha hagut una reunió amb la Taula del Mercat on, entre d'altres temes, s'ha parlat de la reubicació. Totes les parts són conscients que el mercat ha de sortir de la Devesa però encara no hi ha cap indret definitiu.

Des del Gremi Associat de Venedors Ambulants No Sedentaris (GAVANS) aposten per separar la ubicació del mercat dels dimarts i el dels dissabtes. Pel gran, del cap de setmana, proposen a l'entorn del parc del Mas Masó (a Can Gibert del Pla, prop de Salt) o a la perllongació de l'avinguda Lluís Pericot (entre la piscina del pavelló de palau fins pràcticament davant de l'escola Marta Mata). Ho indica el seu representant, Albert Darnés, que, no obstant això, es mostra pessimista: «Porto cinc anys parlant-ne i fent propostes i no ens movem d'aquí», lamenta. En tot cas, matisa que si s'acabés fent a la zona del Mas Masó, el mercat que es fa els dijous al barri de Can Gibert del Pla potser hauria de canviar d'emplaçament.

Pel que fa al mercat dels dimarts, és partidari de tres petits mercats en diferents barris, tot i que encara sense precisar quines podrien ser les millors localitzacions. No veu bé, però, que sigui a Pedret, com havien demanat els veïns del barri. Sí, però, a la carretera Barcelona, a prop del parc del Migdia.

Darnés admet que ara mateix a la Devesa ja no té sentit ser-hi. Explica que hi ha marxants que ja no hi paren i que molts clients hi han deixat d'anar perquè no poden aparcar al Camp de Mart, tot i que poden fer-ho gratuïtament a la zona verda del passeig de la Devesa.

«Un gran consens»

Des de l'Ajuntament, però, es mostren més cauts amb les ubicacions. La regidora de Promoció Econòmica, Glòria Plana, explica que a la Taula de Mercats s'hi parla de reubicacions però també de reciclatge, model i gestió. Sobre el futur lloc del mercat, apunta que ha de ser un espai que generi «un gran consens». Per això en aquesta taula hi ha representants dels marxants, polítics i veïns.

Admet que estan mirant alguns «grans espais» per fer-hi el mercat dels dissabtes i com afectaria, per exemple, en la mobilitat. Pel que fa als dimarts, exposa que tenen en ment un pla pilot amb diferents opcions. Podrien fer-se mercats petits en diversos barris, fer-lo canviar cada setmana o anar alternant dos espais i dos tipologies de mercat (alimentació i tèxtil, per exemple). La regidora, però, no s'aventura a marcar cap calendari per treure el mercat de la Devesa perquè creu que és un tema «molt important» on reitera que «cal consens».