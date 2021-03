Sucursals bancàries de Girona, protegides o tapiades vint dies després

El centre de Girona porta una vintena de dies amb diverses oficines bancàries tapiades. Les seus d'alguns bancs, sobretot els situats al Barri Vell i al Mercadal, van estar en el punt de mira de molts dels disturbis que es van viure a la ciutat, posteriors a les manifestacions contra l'empresonament del raper Pablo Hasél, el passat 16 de febrer.

A partir d'aquell vespre es van desencadenar un seguit de protestes que van acabar derivant en aldarulls, incloent destrosses a l'interior de cinc oficines bancàries. Vint dies després, el seu rastre continua essent visible pels carrers del centre. A la plaça del Mercadal, el banc Sabadell -assaltat en dues protestes- ja ha recuperat el seu aspecte habitual, però l'oficina de Bankia encara ha de reparar les portes de vidre (ara són temporals de fusta). A plaça Independència, les oficines de Caixabank i BBVA estan operatives, però continuen tapiades de forma provisional i amb algun caixer exterior encara destrossat.

En paral·lel, altres entitats van decidir protegir les oficines, amb taulons de fusta, o bé xapa metàl·lica. És el cas del banc Santander, que tot i que no havia sofert danys arran dels disturbis, van tapar els seus vidres amb planxes. La setmana passada van destapar la seu central a l'avinguda Jaume I, però l'oficina del carrer Nou continua blindada.

Això, malgrat que els desperfectes en oficines bancàries es van concentrar en les primeres nits d'aldarulls -16, 17 i 19 de febrer- i en les posteriors, més disperses en el temps, no van crear-se tants incidents, o cap. Una altra entitat, en aquest cas Caixabank, tot just aquest cap de setmana va tapiar amb taulons de fusta tot l'edifici de la seva seu a la ciutat, al barri de l'Eixample, que es va mantenir tancada. El motiu continuava sent la protecció davant possibles aldarulls derivats de concentracions que els poguessin afectar -incloses les manifestacions d'ahir. Tenen la previsió de retirar avui els panells.

També seguia blindada ahir una altra oficina d'aquest banc al carrer de Santa Clara, que va ser saquejada tres vegades pels actes vandàlics originats després de les primeres manifestacions en defensa de Hasél. En aquest cas, les destrosses van afectar fins i tot el cotxe d'exposició que es trobava al seu interior.