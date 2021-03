Salt posarà wifi gratuït en cinc espais

L'Ajuntament de Salt posarà connexió wifi gratuïta en cinc parcs i places de la vila. En concret, s'instal·laran antenes a l'Era de Cal Cigarro, al parc Monar, a la plaça Llibertat, al parc de la Maçana i a la plaça Catalunya. Cada punt oferirà una velocitat mínima de descàrrega de 30 Mbps, que es repartirà entre els usuaris que s'hi connectin a cada moment. El consistori ho farà a través del projecte europeu «Wifi4EU», que els dota de 15.000 euros per fer la instal·lació. Aquest projecte té per objectiu «facilitar i democratitzar l'accés a internet en qualsevol moment, obert a tothom», explica regidor de Seguretat Ciutadana, Foment de l'Ocupació i Serveis Econòmics, Toni Vidal.

En aquest sentit, el regidor posa èmfasi en el fet que ajudarà en el context actual, ja que la pandèmia ha fet que «molts tràmits s'hagin de dur a terme de forma electrònica». Així, aquesta connexió permetrà «fer gestions amb l'administració o consultes d'informació en un moment puntual» -no està dissenyat per a altres tipus d'ús, com podria ser el visionat de vídeos. La previsió és tenir el sistema en marxa aquest estiu. Per accedir-hi, només caldrà fer un registre previ.