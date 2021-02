La Policia Local de Salt fa servir la tàser per reduir un home que es resistia a la detenció

La Policia Local de Salt fa servir la tàser per reduir un home que es resistia a la detenció

La Policia Local de Salt ha fet servir una pistola elèctrica per reduir un home de 22 anys amb ordres pendents que es resistia a la detenció. Segons informa la Policia, els fets han tingut lloc a quarts de cinc de la tarda d'aquest dijous a la plaça Llibertat, quan han vist el jove buscat per delictes de receptació i robatori violent. Quan els policies l'han intentat arrestar, el sospitós s'hi ha resistit. Ha estat aleshores quan els agents han hagut de fer servir la tàser per reduir-lo. Quatre agents han resultat ferits amb contusions.

L'arrestat tenia ordres de detenció pendents dictades per jutjats gironins per delictes de receptació i robatori amb violència.

Segons informa la Policia Local, els agents l'han localitzat cap a un quart de cinc de la tarda. Quan l'han intentat arrestar, el jove s'hi ha resistit activament. Per reduir-lo, els policies han fet servir la tàser.

El detingut es troba a les dependències policials de Salt, pendent de traslladar-lo als jutjats. Als delictes pels quals els buscaven, se li podrien afegir ara delictes de resistència i atemptat a agents de l'autoritat.