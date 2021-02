La UdG no recorrerà l'anul·lació del concurs denunciat per una investigadora

aniol resclosa

La Universitat de Girona va anunciar ahir que no recorrerà la sentència del contenciós administratiu que declara nul el concurs públic d'una plaça d'investigador en un grup de recerca. El rector, Quim Salvi, va afirmar que aquesta decisió és una «oportunitat per fer les coses encara millor», però nega que el concurs tingués «un tracte discriminatori». Salvi va recordar que la sentència «posa l'accent en la no paritat» del tribunal que havia d'escollir el candidat per accedir a la plaça del grup de recerca, però no va més enllà. El cas va sortir a la llum després que la docent investigadora Eva Bussalleu, que optava a la plaça, denunciés haver patit assetjament laboral i discriminació per part dels seus companys.

El passat mes de març, Bussalleu va denunciar una investigadora i docent que s'havia presentat a la plaça després d'estar 17 anys treballant-hi com a interina. La docent i investigadora afirma haver patit assetjament laboral i discriminació i per això va denunciar que el concurs públic s'havia fet de forma irregular.

Ara, el Jutjat Contenciós Administratiu de Girona li ha donat la raó i anul·la aquest procés. A més, obliga a tornar a nombrar els membres del tribunal que hauran de seleccionar el millor candidat per a la plaça.

En aquest sentit, el rector de la UdG, Quim Salvi, va recordar que la sentència tan sols «posa l'accent en la no paritat» de les persones del tribunal, que eren tot homes.

Tot i així, Salvi va afegir que «la sentència no recull que hi hagi tracte discriminatori» ni que no «s'hagi fet el procés amb transparència». Amb això, el rector va desmentir que la UdG «no hagi fet bé els processos reglamentaris» i va garantir que en tot moment es van seguir els criteris corresponents.

Quim Salvi també va valorar la sentència com «una oportunitat per fer les coses encara millor» i va defensar la UdG com una institució que «vetlla per la selecció paritària entre homes i dones». Per això Salvi va anunciar que s'establiran «processos normatius» per garantir millor «l'equitat i la igualtat» i també per vetllar «perquè aquesta situació no es repeteixi en el futur».