Sentència contra la UdG per «ús fraudulent» de la figura d'associat

La figura dels professors associats i del seu, per molts, excessiu pes en la docència és una de les grans lluites actuals a l'interior de moltes universitats catalanes i espanyoles. Un professor associat sol cobrar menys de 1.000 euros, en alguns casos força menys, per impartir classes en graus universitaris. Teòricament, el professor associat «és un professional en el seu camp que imparteix assignatures concretes de manera temporal», però, per qüestions de cost econòmic, aquests docents han acabat assumint una part notable de les classes a moltes universitats. A la Universitat de Girona, segons xifres donades ahir per Unidignitat i el SEPC, «un 51%» dels professors de les diferents facultats estarien treballant amb aquesta tipologia de contracte.

Ara, després de diferents precedents en altres universitats catalanes, una sentència del Jutjat Social número 3 de Girona ha condemnat per primer cop la UdG per «utilització fraudulenta de la figura de professor associat» en el cas del professor del Departament de Ciències Ambientals Josep Rost, que feia classes com associat a Biologia des de l'any 2016. Segons va explicar ell mateix en una roda de premsa ahir al matí davant del rectorat, la UdG li ha canviat ara el contracte a «indefinit» a instàncies de la sentència, que és la primera d'aquest tipus a la universitat gironina i que pot servir de precedent a més casos. En altres universitats com per exemple la UB, ja hi ha hagut desenes de sentències en aquest sentit. Des de la Universitat de Girona es va declinar ahir fer cap «valoració institucional» ni de la sentència ni del cas concret de Josep Rost.

El mateix professor del Departament de Ciències Ambients, que també és delegat sindical Unidignitat-CGT, va emmarcar el seu cas dins d'una problemàtica molt estesa en el món universitari. «A mi em va contractar la Universitat de Girona l'any 2016 amb contracte de professor associat, que en cap cas podia ser el meu perfil perquè tota la meva vida laboral ha estat sempre dins del món acadèmic fent el doctorat i recerca, per donar assignatures obligatòries de primer i segon curs de Biologia», va explicar Rost, tot detallant com el seu currículum, d'entrada, ja no encaixava en els teòrics dels professors associats, tot i que aquesta ha estat sempre la seva situació laboral a la UdG. «S'ha de tenir en compte que un associat a la UdG pot cobrar, en el millor dels casos, uns 800 euros, i ha d'acabar fent la docència per la qual un professor titular en cobraria, com a mínim, uns 2.500 per fer la mateixa feina», va explicar ahir Josep Rost. I va destacar que, sense cap més retribució econòmica, els associats han de combinar les classes amb la recerca perquè «si mai volem acabar optant a concursar per una plaça, necessitarem presentar un currículum de recerca, una recerca de la qual ara mateix la universitat es beneficia sense cap cost».

Davant d'aquesta situació, i com ja havien fet altres professors associats de diferents universitats, Rost va denunciar-ho el passat estiu i ara el Jutjat Social número 3 de Girona ha sentenciat a favor seu. Així, Josep Rost passa a tenir contracte indefinit a la UdG. «En l'àmbit personal, és una millora significativa, però aquesta sentència és molt més rellevant col·lectivament perquè posa de manifest una cosa que la UdG sempre havia negat; sempre han mantingut que els seus contractes són legals i són perfectes. Aquesta sentència demostra el contrari», va explicar Rost, que va insistir en la necessitat que «la universitat regularitzi la situació amb contractes dignes fent concursos de places perquè la gent es pugui estabilitzar en l'àmbit laboral».