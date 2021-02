Cassà reobre el centre de dia després de més de deu mesos tancat per la pandèmia

Aquesta setmana s'ha reobert el centre de dia de la residència geriàtrica Sant Josep de Cassà de la Selva. L'equipament es va tancar el 16 de març del 2020 amb l'inici de la pandèmia, seguint les directrius del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Per tornar a obrir, l'Ajuntament ha adequat la sala de rehabilitació, un local situat en els baixos del mateix edifici, però totalment aïllat del normal funcionament diari de la residència. Unes obres que han tingut un cost de 10.000 €. En aquest espai s'han fet diferents reformes exigides pel Departament de Salut per adequar-lo al nou servei. A més, els treballadors no poden tenir cap contacte amb la resta de la residència; per tant, no podran fer servir instal·lacions com l'accés, els serveis o el vestidor.

El centre de dia dona suport a les persones grans que necessiten organització, supervisió i assistència en les activitats de la vida diària. En un comunicat, l'Ajuntament defensa que el servei «pot considerar-se essencial, tot i que la covid-19 ens hagi obligat a tancar-lo fins ara». L'objectiu de les activitats és potenciar i estimular les habilitats de cada persona en un ambient lúdic i acollidor per millorar la seva felicitat i qualitat de vida. El centre actualment disposa de 10 places, 4 d'elles ja van ser ocupades el mateix dia de l'obertura.