Girona ocupa la posició 41 entre les universitats més sostenibles d'Europa

La Wageningen University & Research és un centre acadèmic holandès que, any darrere any, apareix com la universitat més sostenible del món, segons el rànquing GreenMetric, per davant de les britàniques d'Oxford i Nottingham o la nord-americana de Davis a Califòrnia. El GreenMetric avalua paràmetres com «energia i canvi climàtic», «infraestructures», «gestió de residus», «transport», «educació i recerca» i «ús de l'aigua» i està elaborat per la Universitat de Singapur, que, en la darrera actualització del rànquing, ha estudiat 912 centres universitaris de 84 països diferents. La Universitat de Girona apareix a GreenMetric, on, a poc a poc, va pujant posicions, i des del lloc 109 del 2017 ha escalat fins a la posició 91 de 912 a escala mundial i és la segona universitat catalana més sostenible, la sisena espanyola i la quaranta-unena d'Europa.

En el rànquing global, a escala mundial, la Universitat de Girona ocupa la posició 91 amb els mateixos punts que la York University canadenca, 7.575. En la puntuació de la UdG per paràmetres, destaca l'apartat «d'energia i canvi climàtic», on obté 1.875 punts, la seva nota més alta, i les més baixes serien els 675 punts que té en «ús de l'aigua» i els 700 punts en «infraestructures». La resta d'apartats estan valorats amb 1.575 punts tant en «gestió de residus» com en «educació i recerca» i 1.175 en «transport».

L'exemple de Wageningen

Els 7.575 punts de la Universitat de Girona en el GreenMetric del 2020 queden una mica lluny dels 9.150 de la Wageningen University & Research, però, en canvi, la UdG supera el centre holandès en un dels paràmetres. Treu 1.875 punts en «energia i canvi climàtic» pels 1.800 de la universitat dels Països Baixos.

La Wageningen University & Research és la unió entre el que era la universitat de la població de Wageningen, d'uns 40.000 habitants, i l'antic institut de recerca del Ministeri d'Agricultura holandès per crear un centre universitari amb 12.500 estudiants i més de 6.500 empleats que té com a lema «explorar el potencial de la natura per millorar la qualitat de vida».

Per darrere de Wageningen, en el darrer GreenMetric apareixen la històrica Oxford, les dues universitats de Nottingham (University of Nottingham i Nottingham Trent University) i el centre californià de Davis. Les quatres universitats amb la mateixa nota, 8.775 punts.

Pel que fa a Catalunya, la Universitat Autònoma de Barcelona és l'única que supera la UdG entre les del país (posició número 16 del rànquing mundial); i hi ha quatre universitats de l'Estat més pe davant de la gironina: Alcalá (24), Complutense (58), Rey Jua Carlos (60) i Corunya (65).