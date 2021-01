Manhattan: quan ens ho carreguem tot per una foto

Crònica. L'allau de gent que aquest cap de setmana ha visitat els dos cotxes antics en un clot de les Gavarres accedint-hi per un camí batejat amb el nom del districte novaiorkès, ha acabat malmetent el Citröen 400 2CV, que ara té el capó enfonsat i un vidre trencat

El que els senglars havien mantingut pràcticament intacte durant més de 30 anys, els humans ens ho hem carregat en hores. Tot per una foto. L'allau de gent que aquest mes de gener ha anat a veure els dos cotxes antics que han quedat al descobert en un clot a les Gavarres ha provocat que un dels vehicles hagi acabat amb diversos elements trencats. Els humans som capaços de no deixar res dret. Aquest cap de setmana, el corriol d'accés a la zona ha estat un continu de persones amunt i avall que volien fer-s'hi fotografies per penjar-les a les xarxes socials. Una Rambla enmig del bosc de caminants, ciclistes i corredors, serpentejant entre els arbres i sortejant un desnivell considerable.

Els dos vehicles, un Citroën 400 2Cv de color blau i un Renault 6 vermell (amb una enganxina de l'ITV de l'any 1988), havien despertat un interès poc comú entre esportistes. És un camí d'accés complicat i que s'ha batejat com a «Manhattan Saturday Night Fever» perquè un dels dos cotxes té un adhesiu d'una discoteca de Cassà de la Selva que es deia com el districte novaiorquès i que va funcionar el segle passat.

El Citroën ara té diverses parts enfonsades. Aquest cap de setmana s'hi ha pogut veure gent obrint-li les portes i persones pujant-hi a sobre. Tot per la gràcia d'una foto. Fins al punt que hi ha qui assegura que algú va caure de caps al vidre davanter i el va esmicolar. Sigui certa la història, fos voluntàriament o no, el cotxe, que durant més de tres dècades s'havia conservat en bon estat, ara ja té les marques del que som capaços de fer els humans amb qualsevol cosa que se'ns posa a davant.

Una de les primeres persones que va veure els cotxes i va cuidar la zona és conegutdaamb el sobrenom de Peter Soul i és explícit: «Tinc ganes de plorar». I ha posat un cartell a sota del vidre trencat: «35 anys de calma. 24 per ser destruït. Respect!». En un món sense xarxes socials, segurament el vehicle seguiria intacte. Però no. Tot per penjar-ho a Twitter, Instagram, Facebook o Strava. Som així de salvatges.