Un pla d'inversions útil i necessari

Dilluns va ser un dia trist per Girona. El govern portàvem un pla d'inversions amb un centenar de projectes per valor de 13,2 milions d'euros, que els tres grups de l'oposició van tombar de manera conjunta punt rere punt i sense excepció. Era un pla elaborat en els darrers dos mesos amb treballadors de moltes de les àrees de l'Ajuntament i amb un objectiu: aprofitar al màxim la finestra d'oportunitat excepcional que s'ha obert per executar inversions. Enteníem, i continuem entenent, que en el context sanitari, social i econòmic que estem vivint tenim l'oportunitat única de poder injectar 13 milions a l'economia de la ciutat, amb projectes i compra de material que d'altra manera tardarem anys a poder tirar endavant a través de pressupostos ordinaris.

Estem parlant d'un pla que no té a veure amb el pressupost tal com l'entenem, que ha d'estar finalitzat aquest 2021 i que s'ha d'utilitzar forçosament i només per a inversions. Per exemple, no pot anar a ajudes directes a sectors afectats per la pandèmia com poden ser els autònoms. Són les condicions que ens va imposar l'Estat i així ho haurien de conèixer tots els grups de l'oposició, algun dels quals precisament governa a Madrid. Demanem si us plau no confondre la ciutadania. I això sense perjudici òbviament de continuar treballant per tal d'arribar al consens necessari per poder aprovar el pressupost del 2021.

El pla el vàrem presentar dividit en diferents blocs tal com vàrem entendre que ens demanava l'oposició en les converses prèvies, amb l'argument que així hi hauria més marge per votar diferent en funció de les inversions. Per això encara es fa més difícil de comprendre el no a tot. Evidentment som forces polítiques que tenim prioritats diferents, però comprar nous autobusos, asfaltar carrers, il·luminar carrers, adquirir habitatge per a joves o gent gran, canviar finestres d'escoles o instal·lar plaques solars són inversions on tots, teòricament, hi podem estar d'acord. Moltes d'elles, de fet, les havíem acordat entre tots els grups en mocions aprovades al ple, resultant qüestions de ciutat, més enllà de la política de partits.

Respecte a l'execució de projectes pendents, és evident que la covid ho ha trastocat tot. A més, la tramitació administrativa és lenta i els projectes són vius de manera que el cost final gairebé mai és idèntic a la previsió pressupostària que s'hagi pogut fer. Per això hem inclòs en el pla partides complementàries, que se sumen a les ja aprovades en el seu moment, per licitar de cop projectes un cop definitius. Aquest seria el cas de les reformes a la plaça Pallach, el Modern o el local LGTBI, per posar només tres exemples.

Dilluns el vot negatiu de Guanyem, PSC i Ciutadans va tombar el pla. Evidentment ho acceptem perquè és fruit del joc democràtic. No obstant, estem convençuts que són inversions necessàries per Girona i que no podem desaprofitar. Per això tots hem de saber llegir la situació i trobar solucions pensant en el bé de la ciutat. El govern evidentment, però també l'oposició. Cal refer ponts amb urgència i trobar la manera de tirar endavant, sigui com sigui, el màxim possible de projectes. Segur que entre tots ho podem fer millor, i hem d'esforçar-nos per assolir nous consensos ?perquè del que es tracta és que els polítics siguem útils a la ?ciutadania en la presa de decisions.