Girona 2021: sense projecte

Dilluns Girona va viure el ple més trist dels darrers mesos (o anys). La incapacitat del govern de Madrenas per posar sobre la taula una sortida integral a la crisi ha situat Girona en un cul-de-sac. En comptes de fer el que necessitem, presentar un projecte de ciutat que abordi les necessitats socials i de promoció econòmica que té Girona, els seus treballadors, comerciants i autònoms, Madrenas va preferir organitzar una campanya contra l'oposició presentant un document propagandístic d'inversions tot i que fa anys i panys que han mostrat la incapacitat d'executar-les.

Madrenas ha volgut enfangar la política de la ciutat per una simple raó: no té un projecte de ciutat. Aquest govern no té ni idees ni propostes per treure Girona de la paràlisi en la qual es troba. Aquest govern és incapaç de donar resposta a les necessitats immediates de la ciutadania i és incapaç de projectar un model de la ciutat que volem pel futur. Això és així i ho veiem amb la neteja i gestió de residus, amb la manca absoluta de mesures de reactivació econòmica o amb el fet que Girona és l'única de les capitals catalanes que a dia d'avui no té el pressupost per l'any 2021 aprovat.

El que es va evidenciar dilluns al ple és la incapacitat de Marta Madrenas d'arribar als acords que permetin avançar la ciutat. Madrenas continua governant aquesta ciutat com si tingués una àmplia majoria quan el cert és que governa amb una feble minoria. Sense lideratge i amb unes prioritats polítiques que sembla que són més a Barcelona que a la nostra ciutat, els reptes i projectes s'acumulen i les idees innovadores brillen per la seva absència.

La recepta de la sortida de la crisi més greu dels últims anys no és senzilla, això sembla evident. Com també és evident que unes inversions arbitràries i erràtiques que només buscaven recuperar projectes endarrerits des de fa temps no són la solució que necessitem per sortir de l'atzucac.

Girona necessita un pla de xoc a l'altura de les circumstàncies. Un pla que parteixi d'una anàlisi acurada de les necessitats, els problemes i els reptes de la ciutat i de les seves veïnes i veïns. Calen, i això també és evident, ajudes socials per donar un cop mà a les famílies que estan perdent llocs de feina. Calen mesures de promoció econòmica que salvin els autònoms i el comerç local que dia a dia abaixa persianes. Cal una projecte ambiciós de peatonalitzacions i de connexió entre barris per fomentar la mobilitat sostenible. Cal un replantejament total del projecte cultural de la ciutat.

Som a finals de gener del 2021 i encara no sabem què vol fer Marta Madrenas amb el futur de les gironines i gironins. Anem molt tard i cada dia que passa és un dia que Girona perd per encarar l'emergència social i econòmica derivada de la covid com toca.