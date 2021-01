La Regió sanitària de Girona suma 12 morts i 23 ingressats per covid en les últimes 24 hores

A la regió sanitària de Girona, els casos confirmats per PCR i TA acumulats són 44.065 (423 casos més) i pugen a 46.952 si es tenen en compte totes les proves. Des de l'inici de la pandèmia han mort 1.409 persones en aquest territori, 12 més que les declarades fa 24 hores. Entre el 30 de desembre i el 5 de gener es van declarar 43 defuncions, 46 la setmana anterior. Hi ha 5.727 vacunats, 2.078 més que fa 24 hores.

El risc de rebrot puja 10 punts fins a 635, mentre que la setmana del 23 al 29 de desembre era de 429. L'Rt baixa tres centèsimes i se situa en l'1,31 (0,94 en l'interval anterior). La taxa de confirmats per PCR i TA és de 259 per cada 100.000 habitants, i la incidència a 14 dies, de 490 (475 en l'interval anterior).

Hi ha 274 ingressats actualment, 23 més que en l'anterior balanç. Els hospitalitzats en l'últim interval van ser 250 (entre el 30 de desembre i el 5 de gener), pels 215 de la setmana anterior.

Puigcerdà, Vilafant i Palafrugell, municipis amb més risc de rebrot

Puigcerdà es manté com el municipi català amb més risc de rebrot, amb 3.177. En segona posició hi ha Vilafant, amb 1.811, i en tercera Palafrugell, amb 1.602. En paral·lel, les tres localitats amb major velocitat de contagi són Barberà del Vallès (2,7), Olesa de Montserrat (2,46) i Sant Joan Despí (2,18). Pel que fa a la incidència acumulada a 14 dies, destaquen Puigcerdà (2.032), Vilafant (948) i Palafrugell (884).



A tota Catalunya l'Rt baixa lleugerament a 1,44 però el risc de rebrot s'enfila a 640 (+25)

La velocitat de propagació de la covid-19, l'Rt, baixa lleugerament segons les últimes dades del Departament de Salut. Ho fa dues centèsimes, d'1,46 a 1,44. El risc de rebrot sí que creix, ho fa 25 punts, fins als 640, així com la incidència a 14 dies, que passa de 437,12 a 462,91. S'han declarat 3.801 nous casos confirmats per PCR o test d'antígens (TA), cosa que eleva la xifra total a 390.417. El 10,42% de les proves de la darrera setmana han donat positiu. S'ha informat de 60 noves morts i el total és de 17.545. Hi ha 2.356 pacients ingressats als hospitals amb covid-19, 157 més que fa 24 hores. També augmenta el nombre de pacients a l'UCI, que ja són 459 (30 més). El total de vacunats és de 53.343, 16.229 més que fa 24 hores.

El risc de rebrot era de 391 entre el 23 i el 29 de desembre i puja a 640 en l'últim interval. Pel que fa a l'Rt, baixa lleugerament de l'1,46 a l'1,44. La setmana anterior estava en l'1,05. La incidència a 14 dies és de 462,91 entre el 30 de desembre i el 5 de gener, per sobre dels 390,12 de l'interval anterior (23-29 de desembre).

Pel que fa als casos confirmats per PCR o tests d'antígens (TA), en el període del 30 de desembre al 5 de gener n'hi va haver 19.845, xifra superior a l'interval anterior, quan se'n van declarar 15.927. Això situa la taxa de confirmats per PCR/TA en 256,81 per cada 100.000 habitants, per sobre del període anterior (206,1).

Durant l'última setmana analitzada s'han fet 122.885 proves PCR i 90.778 tests d'antígens, dels quals un 10,42% han donat positiu, per sobre de l'interval anterior (7,54). La mitjana d'edat de les persones positives s'ha situat en els 42,77 anys.

Des de l'inici de la pandèmia s'han confirmat 424.945 casos, dels quals 390.417 per PCR/TA. D'altra banda, s'han notificat 60 noves morts i el total acumulat és de 17.545: 10.883 en hospitals o sociosanitaris (+41), 4.402 en residències (+2), 996 en domicilis (+3) i 1.264 no classificats (+14).

Entre el 30 de desembre i el 5 de gener s'han declarat 297 defuncions, mentre que la setmana anterior se'n van notificar 281.En l'últim interval hi havia ingressades a l'hospital 2.060 persones. La setmana anterior, del 23 al 29 de desembre, n'hi va haver 1.820.

Entre les persones que viuen en residències, s'han detectat 146 nous casos amb PCR o TA, fins a un total de 26.242. Amb la resta de proves, el número total de casos és de 28.765. En total, han mort 7.919 persones, 19 més que les declarades fa 24 hores.