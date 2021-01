Incendi al restaurant Konig situat al costat de la plaça de Sant Feliu de Girona

Incendi al restaurant Konig situat al carrer Calderers de Girona, just al costat de la Plaça de Sant Feliu. El foc hauria començat en una fregidora i s'hauria extès cap al pis superior. Diverses dotacions dels bombers han treballat en l'extinció de les flames.També hi han acudit ambulàncies del SEM -han atès alguna intoxicació per inhalació de fum- i la Policia Municipal.





Moltíssim fum i una estona amb algunes flames a la teulada. Alguns veïns atesos a les ambulàncies. Però sembla que va a menys. pic.twitter.com/M3cjxMPUFV — Laia (@tedetaronger) January 9, 2021