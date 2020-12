Cassà aprova un pressupost de 14,4 milions i 2,1 per a inversions

L'Ajuntament de Cassà de la Selva tindrà un pressupost de 14,4 milions d'euros que, segons el govern, ha de servir «per dinamitzar el municipi i ajudar les persones i empreses que s'han vist afectades per la pandèmia d'aquest any». Els comptes aprovats al ple de dimarts inclouen 2,1 milions d'euros per a inversions.

Els pressupostos aprovats permeten un 10% més per a serveis socials i ciutadania, un 16% més per a serveis educatius, un 21% més per a serveis esportius i un 34% més per a participació ciutadana, segons les dades aportades en un comunicat del consistori. Entre les accions: endegament de la riera del Castell pel seu pas pel polígon industrial, remodelació del carrers de la Bisbal i Indústria, concentració de serveis d'atenció a les persones a Can Trinxeria, execució de l'obra de les Vies Verdes i millores en tecnologies de la informació, inversions per a la residencia geriàtrica Sant Josep i augment de la inversió en vies i espais públics.

Per fer el pressupost s'han seguit diferents línies d'actuació. Primer, amb les denominades «mesures anticrisi», en referència a la continuació de la línia d'ajudes als veïns que han quedat afectats per la pandèmia. Seran per aquells que han perdut la feina o que es troben en situació d'ERTO i també s'adreçaran a empreses i comerços que han vist minvats els seus ingressos.

En segon terme, el pressupost pretén donar cobertura a diferents mancances i falta de personal en àrees de l'Ajuntament amb contractacions i convocatòries de places. A més, s'explica que per garantir l'estabilitat es procurarà tenir una « bona gestió dels recursos públics, malgrat la davallada d'ingressos causa per la pandèmia». També que es buscarà l'eficàcia en la despesa de recursos públics i que amb un endeutament de només el15,85% es té marge»de moviment per fer front a nous projectes per aquesta legislatura sense arribar a nivells d'endeutament inassolibles».