El Lleuresport familiar s'inicia amb un xou de circ

Malabars, monocicles, equilibris i humor. Un espectacle de circ de la companyia Los Herrerita que va oferir el xou batejat com The Flamingo's va obrir ahir les activitats del Lleuresport d'aquest any, adaptat a la pandèmia i que té prevista una programació d'espectacles de circ, titelles, contes, màgia i música per a tota la família. El parc infantil de Nadal, que es porta a terme al pavelló de Sant Narcís del GEiEG, oferirà un espectacle de contes a càrrec d'Alma i la Mar de contes, el 28 de desembre. Una altra activitat serà un espectacle de màgia a càrrec del mag Fèlix Brunet, el mateix dia 28 i també el dia 30.