Bústies reials a tots els barris i retransmissió per TV en l'arribada dels Reis a Girona

Els Tres Reis d'Orient arribaran a Girona amb un seguit d'activitats prèvies i algunes sorpreses com a alternativa a la cavalcada. A partir del dia 28 de desembre i fins al 5 de gener hi haurà quinze bústies repartides per la ciutat per arribar a tots els barris. Allà, els infants podran llançar-hi la carta i el xumet i si la pandèmia ho permet, hi haurà un patge reial. Hi haurà tanques i un circuit per garantir que es respecten les distàncies, segons ha comentat el president de la confraria de Jesús Crucificat- Manaies de Girona, Xavier Serra. Les bústies hi seran durant el matí, de les 11 a les 13h, i la tarda, de les 16 a les 18h.

Al llarg del dia 5 hi haurà diferents accions sorpresa que es volen mantenir en secret i no es revelaran fins que passin. Sí que se sap que hi haurà una retransmissió per Televisió de Girona (20.00 hores) on es podrà veure els Reis arribant a un campament reial a la mateixa ciutat i sortint-ne per anar a entregar els regals. Serà un indret que no es farà públic per evitar que la gent hi vagi. Serà un esdeveniment que durarà uns 35 minuts. Els dies previs, la Catedral estarà il·luminada amb l'estrella d'Orient.

Un cop acabada la retransmissió, es demana als nens que surtin al balcó i cantin la cançó dels Tres Reis i hi pengin el fanalet. Des de set punts de la ciutat hi haurà un petit castell de focs.

De moment, els reis ja han enviat 6.000 cartes als escolars de Girona on expliquen que volen arribar a Girona i la situació amb la qual s'ha de conviure actualment per culpa de la Covid, segons ha explicat el vicealcalde i regidor de Cultura, Quim Ayats. Les cartes estaran adaptades pels infants amb diversitat funcional.



"La pandèmia ha obligat a repensar la cavalcada de Reis, i des del govern de Girona hem escoltat les demandes de Ses Majestats i hem fet una aposta clara perquè la màgia arribi per primer cop a la història, a tots els barris de la ciutat per apropar-ho a tothom", ha assegurat el vicealcalde Quim Ayats, que ha avançat que totes les activitats estaran adaptades a la situació actual marcada per la COVID-19, però ha demanat responsabilitat a la ciutadania. "Són unes dates molt assenyalades i màgiques, per això s'han organitzat desenes d'activitats perquè s'estableixi una relació especial entre els infants i els Reis, intentant encendre l'interès, la il·lusió i les ganes dels més petits perquè visquin i gaudeixin les festes més intensament", ha afegit.

"Aquest any és un any diferent, on tots hem patit molt. Això, a Orient ho saben. A tot arreu ha estat així. Per aquest motiu ara més que mai cal buscar la màgia a cada dia, a cada petit detall i a cada acció. Ses Majestats així ens ho han transmès. Ells estaran a Girona el dia 5 de gener i, si poden, abans hi passaran d'avançat alguns dels seus patges. Tots treballen amb moltes ganes perquè així sigui. Fa molt de temps que es preparen perquè els més menuts puguin viure com cal el dia més màgic de l'any", ha explicat Xavier Serra, president de la Confraria dels Manaies de Girona, organitzadors de l'arribada i l'estada dels Reis d'Orient a la ciutat de Girona des de l'any 1956.

"Ses Majestats necessiten saber el camí per arribar a cada casa! Els hi hem de posar fàcil! Per això és molt important que els assenyalem on està Girona. Sabeu com ho podem fer? Podem posar a cada llar el nostre fanalet, així sabran que allà, la nit del dia 5, han de fer parada!", ha remarcat el Patge Reial del Fanalet.