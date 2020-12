Les mocions: suport a obrir un centre cívic a l'Eixample i a construir l'Arxiu Provincia

El ple de Girona va aprovar per unanimitat una moció presentada per l'Associació de Veïns i Veïnes del barri de l'Eixample per reclamar un espai per poder fer-lo servir com a centre cívic. El local actual queda petit. El ple també va aprovar amb el vot afirmatiu de tots els grups municipals una proposta del PSC per tal que se signi un conveni per a la construcció de l'arxiu històric provincial de Girona. Això implica la cessió al govern central del solar municipal ubicat a la zona de Fontajau o bé una cessió recíproca de l'anterior amb el del convent de Sant Josep. Una tercera moció, presentada per Guanyem, va rebre el suport de tota l'oposició i l'abstenció del govern i reclamava el compliment efectiu de les mocions aprovades. El govern va dir que sempre que es pot per normativa i recursos, ja es fa. Finalment es va aprovar amb el vot a favor de tots els grups, excepte Cs, que es va abstenir, un text de suport al poble sahrauí «davant l'escalada militar» al Sàhara Occidental.