Girona atura 103 desnonaments des de gener i impulsa 20 lloguers socials

El Servei Municipal d'Habitatge de Girona ha aturat 103 desnonaments des de gener fins a principis de novembre. Aquesta oficina també ha aconseguit acordar 20 lloguers socials amb grans tenidors, i n'està tramitant 24 més. Cal tenir en compte que entre maig i juny hi ha hagut una moratòria dels desnonaments.



Ho ha explicat la regidora d'Habitatge, Annabel Moya, acompanyada del vicealcalde, Quim Ayats, durant la valoració del procés participatiu del Pla Local d'Habitatge de la ciutat que s'ha donat per finalitzat. Les conclusions d'aquest procés es valoraran per incorporar-les al document final del pla, que ara es començarà a redactar i esperen tenir llest l'any 2021.



Moya ha alertat del risc que la situació de pandèmia pugui abocar a més persones a una situació d'emergència d'habitatge. "Tenim una emergència residencial, i ara més que mai amb la crisi de la covid-19", ha dit Moya. En aquest sentit, ha recalcat que "reforçarem el servei de mediació per evitar desnonaments d'una banda, i de l'altra, garantir l'alternativa de l'habitatge", ha afirmat Moya.

Quatre eixos d'actuació

Més habitatge social

Un pla en clau d'"àrea urbana"

El procés participatiu del Pla Local de l'Habitatge s'ha fet a través de quatre tallers, corresponents a quatre eixos principals que articulen el pla:En el procés hi han participat 24 entitats, i n'han sortit 23 propostes que, segons ha explicat Moya, seran valorades en la redacció del pla local. Entre les conclusions destaca la necessitat que el pla posi les bases d'una estratègia "que permeti i garanteixi el dret a l'habitatge".Per ampliar el parc d'habitatges,amb la voluntat que estiguin disponibles "el més ràpid possible" - Ayats ha destacat que "mai s'havia vist una inversió d'aquest impacte". A més, es destinarà un solar a la construcció d'un edifici de 57 pisos al barri de Can Gibert.Per un altre costat, estan buscant la forma de mobilitzar el parc d'habitatges buits que hi ha a la ciutat, i també estan treballant perquè els propietaris trobin més atractiva l'opció de posar els seus immobles a la borsa municipal.Una altra de les conclusions del procés participatiu és que els habitatges han de reunir un seguit de condicions, com que siguin accessiblesEn paral·lel,com un espai participatiu on es puguin dissenyar i dur a terme les polítiques d'habitatge. La intenció és que hi participin les entitats de la ciutat per poder crear sinergies conjuntes.L'objectiu del Pla Local de l'Habitatge és poder garantir l'accés a una llar a les persones que es trobin en situació de vulnerabilitat, però també a col·lectius com la. Des del mateix pla, a més, es volen abordar les situacions de pobresa energètica.Per això, Moya ha afirmat que el pla es treballa de forma transversal i en coordinació amb la regidoria de serveis socials. Així mateix,, amb agents socials i agents privats de la ciutat.

Tant Moya com Ayats han insistit que el pla es farà en clau d'àrea urbana i en coordinació amb els municipis veïns. Moya ha exposat que el pla de Girona "es nodrirà de Plans locals d'altres municipis veïns", com Salt o Sarrià de Ter, amb qui ha manifestat que treballaran de forma coordinada.



"Estem en una crisi social i econòmica sense precedents, i des del govern de Girona hem de donar resposta", ha afirmat el vicealcalde Quim Ayats, remarcant la importància de treballar polítiques d'habitatge "des d'una perspectiva d'àrea urbana".



"Tenim un compromís amb la ciutadania i creiem necessari donar un impuls en l'àmbit de l'habitatge, perquè ara més que mai hem de garantir aquest bé essencial, hem de garantir el dret a l'habitatge, i això s'aconsegueix millorant les polítiques socials", ha assegurat.