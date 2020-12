Entitats socials reclamen la reobertura dels cursos presencials en centres cívics de Girona

Entitats socials i talleristes que treballen en centres cívics de Girona han entregat aquest dilluns un manifest a l'Ajuntament per reclamar la reobertura dels cursos presencials en aquesta espais o, com a alternativa, la concessió d'ajuts directes al sector. Critiquen que les mesures establertes pel Govern "suposen el tancament de les activitats presencials" en aquests espais on, asseguren, es compleixen "totes les mesures de seguretat" però, en canvi, permeten que les persones es puguin "reunir novament en bars, restaurant o a casa". En aquest sentit, remarquen que la majoria de cursos no es poden fer telemàticament i impliquen presencialitat.

L'anul·lació del curs implica que el tallerista o l'entitat responsable hagi de tornar els diners i reclamen poder reobrir "ja" en grups reduïts. "Estem en una situació molt alarmant a nivell econòmic i humà", remarquen en un comunicat.

Les entitats de la xarxa de centres cívics de Girona reivindiquen el seu paper a la societat, "entenent l'acció cultural com a vehicle per a la cohesió social" i també demanen una reunió amb l'Ajuntament per buscar "la millor fórmula" per ajudar en el control de contagis "sense que signifiqui el tancament d'activitat en els centres cívics".