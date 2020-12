Arrenca el Projecte Rossinyol a Girona amb 60 estudiants

Un total de 60 alumnes participen en la dotzena edició del Projecte Rossinyol a la ciutat de Girona, que ha arrencat aquesta setmana. Es tracta de 30 nens i nenes de les escoles de primària i secundària i 30 estudiants de la Universitat de Girona (UdG). En concret, s'han organitzat nou trobades a les escoles i instituts per conèixer els mentors i mentores de la universitat.

«És un orgull com a Ajuntament col·laborar un any més amb el Projecte Rossinyol, que ens recorda com és d'important la llengua catalana per a la inclusió i la integració social. Volem agrair un cop més l'esforç de la Universitat de Girona, dels centres educatius i dels voluntaris i voluntàries que fan possible aquesta experiència», assegura el regidor d'Educació, Àdam Bertran.

El Projecte Rossinyol és un projecte de mentoria promogut per la UdG que té com a finalitat afavorir la inclusió i la integració social de l'alumnat nouvingut mitjançant l'ús de la llengua catalana i el coneixement de la ciutat. Es basa en el treball voluntari d'estudiants universitaris que fan de mentors i mentores i acompanyen al llarg de tot el curs un/a alumne o alumna d'una escola o institut de la ciutat.

El consistori gironí col·labora amb aquest projecte d'integració social, cultural i lingüística d'alumnat nouvingut a la ciutat des de fa molt temps, promovent en els centres educatius de la ciutat la integració de tot els seus estudiants. Hi treballen conjuntament la Universitat de Girona, l'Ajuntament i els centres educatius de la ciutat. Cal destacar també que aquest projecte d'acollida pren sentit en les polítiques educatives i d'inclusió social en el marc del reconeixement de «Girona Ciutat Educadora».