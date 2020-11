Girona reprograma al desembre els concerts suspesos de les Fires

L'Ajuntament de Girona ha decidit programar quatre dies de concerts per compensar la suspensió de les actuacions de les Fires de Sant Narcís. Hi haurà un total d'onze formacions musicals, algunes de familiars, a l'Auditori els dia 6, 7 i 8 de desembre i el 18 de desembre. La capacitat màxima serà de 500 persones de públic. Hi haurà un total d'onze formacions musicals, algunes de familiars, a l'Auditori els dies 6, 7 i 8 de desembre i el 18 de desembre.

Algunes de les actuacions són les s'havien d'haver fet al parc del Migdia però que ja no s'havien ni pogut anunciar perquè van quedar anul·lades amb les restriccions decretades per la Generalitat per mitigar l'expansió de la pandèmia. Altres són concerts que s'havien anunciat ja com a activitats culturals de Sant Narcís a l'Auditori però que no es van poder fer perquè el govern català va suspendre totes les activitats culturals.

Els concerts tindran un preu solidari de tres euros que es destinaran a les entitats que solen tenir barraca a la Copa per les Fires. Les entrades es poden comprar des de demà divendres des de la pàgina web de l'Ajuntament com des de la de l'Auditori.

El 6 de desembre al migdia actuarà Orelles de Xocolata i a la tarda La Moderna i Rambalaya.

El 7 de desembre: al migdia Landry El Rumbero i a la tarda El Petit de Cal Eril i Chaqueta de Chándal.

El 8 de desembre al migdia Reggae per Xics i a la tarda Les Anxovetes i David Mauricio.

El 18 de desembre a la tarda Ana Tijoux i Ciudad Jara.

Les entrades de la tarda donaran accés a les dues actuacions d'aquella jornada per només tres euros.

Pel que fa a les actuacions del dia 18 que corresponen a concerts pels quals ja hi havia entrades reservades -gratuïtes aleshores-, l'Ajuntament es posarà en contacte amb aquells qui tenien feta la reserva quan es van haver d'anul·lar les actuacions i tindran preferència per adquirit un bitllet.

El programador musical de l'Auditori, Natxo Morera de la Vall, ha explicat que la reprogramació serveix també per salvar les «contractacions artístiques» i tot el que gira a l'entorn del muntatge i instal·lacions a en un període on la cultura és més necessària que mai i està patint les conseqüències del virus.

Cal recordar que davant la crisi sanitària per la pandèmia de la COVID-19 no va ser possible que Girona celebrés la seva Festa Major tal com es fa tradicionalment. Però en canvi, es va organitzar un Sant Narcís 100% cultural. Tots els concerts es van preveure a l'Auditori de Girona i al Centre Cultural de la Mercè, i fins i tot s'havia treballat en el parc del Migdia. Pel que fa als actes adreçats a tots els públics, aquests estaven programats de forma descentralitzada als centres cívics i a la Marfà.

Però precisament el mateix dia de Sant Narcís es va haver d'anunciar que s'havia de suspendre tota la programació davant les restriccions que el govern de la Generalitat de Catalunya i l'estat d'alarma decretat pel govern espanyol havien imposat a tot Catalunya.

"Llavors vam llençar una promesa, un objectiu que avui complim. Malgrat les dificultats, des del govern de Girona mantenim i seguirem mantenint l'aposta per la cultura. Així que reprogramarem i tornarem a reprogramar les vegades que facin falta. Persistents, per la cultura", ha assegurat el vicealcalde, Quim Ayats.

"La pandèmia continua entre nosaltres. Estem encara lluny d'una situació de plena normalitat. Però la cultura és un bé necessari, essencial. Amb totes les mesures, celebrarem l'activitat musical en un espai estable com és l'Auditori de Girona perquè està demostrat que són espais segurs, perquè la cultura és segura i perquè entre tots la fem segura", ha afirmat el vicealcalde



Consens amb les entitats

Sobre el fet que la recaptació amb les entrades solidàries es destini a les entitats que havien de tenir barraca, Ayats va assenyalar que el que es tregui d'aquests concerts - serien uns 10.500 euros- si s'omplissin tots els concerts- només serà una part. El vicealcalde va explicar que preveu reunir-se amb la Comissió de la Copa i per buscar, conjuntament, alguna altra fórmula que els hi pugui generar algun altre ingrés