Campanya no sancionadora sobre l'ús del patinet elèctric a Girona

La campanya informativa sobre l'ús del patinet elèctric a Girona s'allargarà almenys fins l'any vinent. Avui ha entrat en vigor la nova ordenança de circulació que regula l'ús dels vehicles de mobilitat personal i durant unes setmanes agents de la policia es col·locaran en punts estratègics per informar als usuaris, sense posar sancions. La regidora de Mobilitat, Marta Sureda, ja explicat que la campanya serà "llarga" i que fins l'any vinent no es denunciarà els usuaris. "Dedicarem molt de temps a informar bé de què es pot fer i què no abans de sancionar; ens hem fixat un termini llarg per fer difusió", ha admès la regidora.

La normativa és extensa però sí que queda clar que "les voreres són per als vianants". El consistori gironí preveu que els patinets elèctrics puguin circular per les vies ciclistes com ara els carrils bici i per plataformes úniques (on comparteixen espais amb vianants i vehicles a motor) amb limitació de velocitat a 20 km/h. Només podran fer-ho a la calçada en els carrers de preferència per a vianants en les denominades «zones 30», tot i que màxim podran anar a 20 km/h. Mai per la vorera, sota possible multa de 200 euros.

Tampoc podran circular per la calçada en vies de velocitat més elevada com a la carretera Barcelona, per exemple. Hauran de baixar i anar a peu per la vorera sense activar el vehicle. La regidora admet que la normativa també els posa «davant el mirall» perquè cal estendre la xarxa de carrils bici poer permetre que els usuaris puguin moure's per tota la ciutat.

Tampoc es podrà circular parlant pel telèfon mòbil ni anar amb auriculars. A més, serà obligatori dur un casc homologat, només podrà viatjar-hi una persona i serà obligatori portar llum i elements reflectants a la roba si es condueix durant la nit. Tot plegat queda regulat amb sancions d'entre 30 i 200 euros.

Els vehicles similars als patinets però que incorporen un seient seran considerats cicles de motor. Això comportarà que s'hagin de matricular, tenir permís de circulació de ciclomotors, assegurança obligatòria i portar casc de protecció. Aquests vehicles només poden circular per calçades on està permesa la circulació de vehicles a motor.

Una altra de les novetats del text és que les bicicletes poden portar remolcs o altres elements degudament homologats, sempre que la persona sigui major de 16 anys. També destaca del document el límit d'estacionament de 60 minuts a les zones de càrrega i descàrrega per als vehicles per a persones amb mobilitat reduïda.

"Aquesta ordenança el que pretén és garantir la convivència a l'espai públic davant la diversitat d'actors que hi ha i perquè tothom pugui circular amb seguretat. Amb l'auge del patinet elèctric vèiem discrepàncies sobre què es pot fer i què no, i calia tenir una normativa clara al respecte. Estem davant un mitjà de transport que cada vegada és més utilitzat, i a les portes de la campanya de Nadal, cal que la gent s'informi bé i sàpiga quin tipus de patinet pot tenir abans de comprar-lo", ha explicat la regidora de Mobilitat i Via Pública de l'Ajuntament de Girona, Marta Sureda.