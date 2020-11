El Gran Circ de Nadal portarà a Girona «grans atraccions» mundials

La Circus Arts Foundation tirarà endavant la 7a edició del Gran Circ de Nadal al pavelló de Fontajau de Girona. La producció d'enguany s'anomena Adrenalina, i arribarà del 25 al 29 de desembre a la ciutat, amb un 50% de l'aforament però amb el doble de representacions. D'altra banda, no hi haurà ni entreacte ni servei de bar.

Tot i els contratemps de la pandèmia, el seu impulsor, Genís Matabosch, destaca que enguany els ha beneficiat la suspensió de bona part dels circs de Nadal a Europa Central, en el sentit que han pogut incorporar una sèrie de grans atraccions que normalment estan compromeses i que «solen figurar de caps de cartells i han guanyat alguns dels festivals de circ més importants del món».

L'any passat, el Circ de Nadal va tancar la seva sisena edició amb 19.233 espectadors a les deu funcions programades. Durant cinc dies, el certamen va rendir homenatge al circ de l'Àsia amb algunes de les primeres estrelles del prestigiós Gran Circ Acrobàtic de la Xina. En total, hi van actuar 43 artistes provinents de països com Vietnam o Xile. Segons els organitzadors, aquella edició va servir per consolidar l'esdeveniment i aconseguir fidelitzar el públic.