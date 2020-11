Cs demana una partida concreta a Girona per fer un pla de prevenció del suïcidi

El portaveu de Ciutadans (Cs) a l'Ajuntament de Girona, Daniel Pamplona, ha avançat que sol·licitarà al govern que en els següents pressupostos municipals incorpori una partida destinada a la creació d'un pla de prevenció del suïcidi amb especial focus en l'àmbit juvenil. "Sabem que el suïcidi és la primera causa de mort entre joves de 15 a 24 anys, que a Catalunya moren al voltant de 500 persones l'any per aquesta causa i que no comptem amb un pla autonòmic de prevenció del suïcidi, per això és moment que des de l'Ajuntament prenguem la iniciativa i creem eines específiques dins de les nostres competències", ha justificat el portaveu.

Pamplona ha manifestat que els propers pressupostos hauran de prioritzar les polítiques socials i és dins d'aquestes que ha volgut emmarcar la petició perquè "estem veient que la pandèmia està deixant una ressaca forta en termes de salut mental i molts ciutadans estan vivint situacions molt complicades, hem d'anticipar-nos i posar totes les eines que puguem al servei dels qui ho estan patint", ha justificat.

La proposta que el regidor traslladarà al govern passa pel desenvolupament de cursos de conscienciació i ajuda entre els joves des del marc d'Educació, cursos d'especialistes en els col·legis públics impulsats per l'Ajuntament, preparació dels professionals que treballen en el departament municipal de Serveis Socials per a la detecció de situacions potencialment perilloses i l'exigència a la Generalitat d'un pla autonòmic de prevenció del suïcidi. "Encara és un tema tabú però hem d'admetre les dades i tractar l'assumpte, les depressions entre joves han augmentat i els recursos sanitaris han d'actualitzar-se davant d'aquest escenari", ha manifestat el regidor.