Tres museus tindran l'entrada gratuïta els diumenges durant el confinament perimetral

L'Ajuntament de Girona oferirà entrada gratuïta al Museu del Cinema, al Museu d'Història de Girona i al Museu d'Història dels Jueus tots els diumenges mentre estigui actiu el confinament perimetral. D'aquesta forma, es pretén contribuir a l'activitat cultural i afavorir-ne el gaudi per part de la ciutadania, segons explica el consistori en un comunicat.

Per tal de garantir una visita segura per a tothom, els museus compliran totes les mesures sanitàries establertes al Procicat: mascareta obligatòria, gel hidroalcohòlic a l'entrada i sortida de l'equipament, distància de seguretat de 2 metres i aforament restringit al 33%.

"Amb aquesta acció, es vol posicionar els museus com a indrets de cultura necessaris i útils per a la societat, i presentar-los com a espais segurs, els únics de l'àmbit cultural que romanen oberts, i que compleixen amb totes les mesures sanitàries i de seguretat prescrites", ha afirmat el vicealcalde i regidor de Cultura de l'Ajuntament de Girona, Quim Ayats.

"Oferim els museus com a llocs de recés cultural per a totes les persones que vulguin apropar-se al patrimoni ciutadà, Amb aquesta acció, tota la ciutadania, en aquests moments de dificultats compartides, es podrà apropar i gaudir de manera gratuïta dels diferents relats i col·leccions que estableixen els museus al voltant de la història i cultura de Girona" ha afegit el vicealcalde.

Així doncs, a partir d'aquest diumenge 8 de novembre, i fins que acabi el confinament perimetral, la ciutadania de Girona podrà accedir gratuïtament al Museu del Cinema, al Museu d'Història de Girona i al Museu d'Història dels Jueus.