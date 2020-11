El trànsit d'accés a Girona cau un 45% el cap de setmana per les restriccions

El trànsit d'entrada i sortida a Girona s'ha reduït un 45% aquest cap de setmana respecte a l'anterior, a causa del confinament municipal decretat pel Govern català. Concretament, del divendres 30 d'octubre a l'1 de novembre han accedit al municipi un total de 7.236 vehicles. Aquestes són les dades que han recollit les càmeres que l'Ajuntament de Girona té situades en dos punts d'accés a la ciutat. En canvi,el cap de setmana anterior (entre el 23 i 25 d'octubre) ho van fer 13.115 vehicles.

Per tal de fer complir la normativa, la Policia Municipal de Girona va posar en marxa un dispositiu específic de control de circulació en els accessos de la ciutat. En total, es van fer 107 controls des del divendres a les 6 h fins avui a les 6 h. En aquests dispositius s'han denunciat 97 persones per incomplir les restriccions de mobilitat.

D'altra banda, aquest cap de setmana el cos policial ha aixecat tres actes per no dur la mascareta, sis actes de sorolls per festes en domicilis i cinc actes per botellón i consum d'alcohol a la via pública en horari diürn. No se n'ha aixecat cap per consum d'alcohol en horari nocturn.