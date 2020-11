Una tanca abandonada deu mesos a les Pedreres

na tanca groga amb dos plafons que alerten d'unes obres al carrer Muntanya ha estat abandonada al bell mig d'una vorera de la pujada de les Pedreres de Girona durant mesos. La tanca es devia posar amb l'inici dels treballs per reurbanitzar el vial, una demanda veïnal històrica.

Les obres tenien un pressupost de 256.746 euros per rentar la cara als 239 metres de llargada del vial i van començar el 10 de juny del 2019. Van aparèixer les tanques avisant de les obres i del tall de circulació. «Atenció, carrer Muntanya tallat per obres», es llegia en un plafó informatiu. «Maquinària treballant. Disculpeu les molèsties». Dues informacions molt benvingudes pels vianants i conductors que podien esquivar els treballs urbanístics i passar per un altre lloc sense quedar atrapats entre operaris i màquines.