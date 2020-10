La Policia Municipal de Girona farà uns 90 controls aquest cap de setmana

La Policia Municipal de Girona ha posat en marxa un dispositiu específic de control de circulació en els accessos de la ciutat aquest cap de setmana per evitar la mobilitat. Tot plegat, després del decret del Govern que obliga a un confinament municipal fins a les 6 hores del dilluns. Es tracta de controls de mitja hora cadascun en deu punts diferents de Girona. En total, està previst fer-ne uns 90 entre aquest divendres i el dilluns al matí. El cos també ha reforçat aquesta setmana el control de pas a la ciutat entre les deu de la nit i les sis del matí, per la restricció de mobilitat nocturna. Des del dimecres 28 d'octubre, s'han realitzat 30 controls de pas en diferents punts de la ciutat.

De moment, s'han detectat 520 persones i 358 vehicles i s'han aixecat 31 actes per incompliment de les mesures decretades per contenir els brots de la COVID-19. La resta es tractava de casos excepcionals que contemplen les mesures decretades pel Govern. També s'ha denunciat a un local de restauració de la carretera de Santa Eugènia per incomplir les restriccions i s'han aixecat 5 actes de sorolls per festes en domicilis. En canvi, no s'ha detectat cap 'botellón' a la via pública durant la nit.