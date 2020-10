El ple ha d'aprovar factures a l'empresa de neteja d'edificis per valor d'un milió

El ple municipal de l'Ajuntament de Girona debatrà aquest divendres el pagament de factures a l'empresa Eulen per valor d'un milió d'euros aproximadament. Són els diners pels serveis que ha estat fent l'empresa per netejar els diferents edificis i equipaments municipals els darrers mesos, després que se li acabés el contracte, segons ha explicat la tinenta d'alcaldia d'Hisenda, Maria Àngels Planas.

L'empresa va tenir el contracte fins a meitat de l'any, quan l'oposició va votar en contra d'una nova pròrroga. L'anterior s'havia aprovat per junta de govern aprofitant que després de les eleccions tenia delegades les competències per allargar contractes i serveis.

Quan es va desestimar la darrera pròrroga, l'Ajuntament, de tota manera, va haver de seguir encarregant la neteja dels edificis mentre tirava endavant la licitació per escollir una nova empresa ja que aquest servei es considera essencial. El nou contracte per a tots els edificis suma uns deu milions d'euros per dos anys i té determinats equipaments reservats a centres especials de treball. En total s'hi han presentat vuit empreses. L'apartat més sucós del contracte correspon a la neteja dels centres públics d'ensenyament, que té un pressupost de quasi cinc milions d'euros (4.995.983 euros).