L'ascensor que uneix Vista Alegre i les Pedreres té el vidre trencat fa mesos

L'ascensor que connecta els barris de les Pedreres i Vista Alegre de Girona fa mesos que té el vidre trencat. La instal·lació es va inaugurar fa quatre anys i ha sofert multitud d'actes vandàlics, com ara pintades pedrades o cops amb objectes contundents. Alguns dels atacs han provocat que l'aparell hagi deixat de funcionar diversos períodes. En una ocasió, va estar quatre mesos espatllat. En una altra dos mesos. Ara funciona, però amb una esquerda ben visible.

La manca de manteniment de l'Ajuntament o de l'empresa adjudicatària va portar les mares i pares de l'escola Annexa - Joan Puigbert a organitzar una protesta per reclamar que es reparés. Diversos grups de l'oposició també s'han queixat en alguns plens.

El punt on es va instal·lar l'ascensor era de difícil accés sobretot per la gent gran i per les persones amb mobilitat reduïda. Només es podia superar per unes llargues escales o serpentejant per una muntanya on també hi ha grups d'esglaons per superar el desnivell. La instal·lació va tenir un pressupost d'uns 113.000 euros i estava inclòs en els pressupostos participats de les associacions de veïns de Carme - Vista Alegre i Pedreres - Fora Muralla dels any 2014 i 2015. Es va inaugurar el 25 d'octubre del 2016.