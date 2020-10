Girona exclou la guanyadora del concurs per al manteniment de semàfors per una oferta anòmala

L'Ajuntament de Girona ha adjudicat el servei de manteniment dels semàfors de la ciutat a l'empresa que va quedar en segon lloc al concurs públic obert fa unes setmanes. S'hi havien presentat quatre empreses i, inicialment, la millor puntuació corresponia a la Sociedad Española de Construcciones Eléctricas (SECE SA), però la mesa de contractació va detectar possibles anormalitats en l'oferta econòmica.

Sobretot, volia que justifiqués la seva oferta i que precisés les condicions, en particular pel que feia a l'estalvi que permetia executar el contracte. L'empresa va oferir la seva versió però es va considerar que no quedava acreditat que el contractista pogués complir amb les «obligacions laborals en matèria de retribució als treballadors». Es va concloure que es conclou que les hores previstes i les programacions en els equips del carrer no garantien la cobertura dels costos derivats del plec de prescripcions tècniques».

Finalment, es va descartar aquesta empresa i es va analitzar la segona millor oferta presentada, a càrrec de la Sociedad Ibérica de Construcciones Eléctricas, S.A, (SICE). Respecte d'aquesta, es va considerar que sí que complia amb els requisits demanats per complir amb el contracte. L'Ajuntament havia plantejat un preu de sortida màxim per dos anys de 683.239,47 euros i l'adjudicatària va proposar fer-ho per 579.695,25 euros. El contracte es pot prorrogar per dues anualitats més d'any en any.



142 punts amb instal·lacions

El servei l'havia estat realitzant, en els darrers anys l'empresa Bonal, que també ha participat en aquest darrer concurs públic, sense èxit. Actualment a la ciutat hi ha 142 punts amb instal·lacions semafòriques.

El contracte preveu que l'adjudicatària actuï en les centrals de zona, la xarxa de comunicacions, la xarxa elèctrica i en els seus elements associats, així com en els semàfors i els seus elements estructurals, els armaris d'allotjament d'equips de regulació de trànsit, els polsadors per a vianants, espires i detectors i la resta d'elements complementaris de la instal·lació. També en el hardware que hi ha a les dependències de la Policia.

A més, el servei inclou les operacions de manteniment ordinari, la reparació d'avaries i totes les accions que es considerin necessàries per dur a terme els estudis corresponents per poder donar d'alta, baixa o modificar les programacions i estructures de semàfors, les tasques d'inspecció i seguiment dels equips, les instal·lacions elèctriques, entre d'altres.

El concurs públic premiava aquelles ofertes que plantegi millores d'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques i l'adequació a les noves tecnologies, com ara la col·locació d'aparells o solucions urbanístiques que facilitin el pas a les persones invidents.