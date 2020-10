Girona posa en línia el Geoportal, una eina d'informació cartogràfica

Amb l'objectiu de facilitar l'accés lliure i públic a les diferents dades geogràfiques municipals, l'Ajuntament de Girona ha posat en marxa el Geoportal. Es tracta d'un lloc web que permet als usuaris i usuàries dur a terme de manera senzilla la cerca, visualització i descàrrega de contingut i informació de tipus geogràfic. De moment, a la plataforma hi ha disponibles 142 elements de cerca i l'objectiu és que el número vaig creixent. «Aquest és un exemple més del treball que estem fent des de l'Ajuntament per posar el màxim d'informació disponible per a la ciutadania en format digital, aprofitant els recursos que ens permeten les noves tecnologies, i alhora guanyant en transparència com a institució», afirma l'alcaldessa, Marta Madrenas.

A la web s'hi pot trobar tota mena d'informació geogràfica: ortoimatges, cartografia bàsica i cartografia temàtica dels diferents àmbits de gestió municipal. Principalment, l'eina permet situar sobre el mapa de Girona la ubicació dels serveis i equipaments de la ciutat i les delimitacions administratives.

Un dels elements més atractius del Geoportal és que la ciutadania hi pot descobrir, a la categoria de Cartografia base, com era la ciutat el 2004 o el 2002, per exemple, per comprovar com ha crescut el municipi. També es poden consultar els edificis, equipaments i altres serveis que hi havia aquells anys. En aquesta mateixa secció també es poden saber els usos del sòl i el nombre total de població per seccions i barris, entre d'altres.

A l'apartat de Mobilitat i Via Pública, es pot consultar el recorregut de tots els carrils bici que hi ha a la ciutat i les zones d'estacionament, així com les línies del bus urbà. També hi ha recollits els jocs infantils, els parcs saludables i les fonts urbanes.