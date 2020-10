El PSC denuncia un excés de contractes menors a l'Ajuntament gironí el 2019

El grup municipal socialista denuncia que el 2019 l'Ajuntament de Girona va fer més contractació menor que els darrers tres anys. «El nombre de contractes menors a l'Ajuntament de Girona és el més alt dels últims tres anys: 6.495», manifesta la regidora Bea Esporrín a través d'un comunicat. La socialista recorda que aquest tipus de contractes «es donen a dit», i afegeix que «haurien de ser utilitzats només en cas d'urgència justificada».

El 2019, amb 6.495, dista molt d'anys anteriors pel que fa al volum de contractes menors adjudicats pel consistori gironí. El 2018 se n'havien fet 3.726 (un 36,07% del total de contractes d'aquell any), mentre que l'anterior, el 2017, n'eren 4.379 (un 43,82%), tal com recull un informe de l'Ajuntament de principis d'any.

De fet, en aquest document, el secretari del consistori ja explicitava que, del total de contractes, «la contractació menor representa un percentatge molt elevat», i posava de manifest «una utilització excessiva de la contractació menor, tractant-se com bé s'ha manifestat d'un procediment excepcional i per atendre necessitats puntuals, esporàdiques, no recurrents i urgents». Per això, a l'informe, el secretari parlava de la necessitat d'«articular i programar la contractació», i de crear una «oficina tècnica de contractació» amb aquesta finalitat. Un altre informe jurídic del consistori, elaborat aquest juliol, tornava a citar el document anterior i posava de nou sobre la taula que calia regularitzar la contractació menor de l'Ajuntament.

Pel que fa a l'import destinat a contractes menors, l'any passat ascendia a un total de més de 5 milions -en concret, 5.335.712,73 ?, segons informa el PSC gironí. Tot i això, no és l'any en què aquest valor s'ha elevat més: el 2018, l'import de la contractació menor feta pel consistori era de 6.145.455 ?, i el 2017 pujava a 7.695.278,02 ?.

La socialista Esporrín apunta que «la quantitat de diners destinada a contractes menors, encara que és inferior a la de l'any anterior, és absolutament excessiva i no s'adequa a la de contractes que només s'haurien de fer per emergència puntual».



Al·legació presentada

Per tot plegat, el grup municipal del PSC «ha presentat una al·legació concreta al Compte General» perquè «Marta Madrenas deixi d'utilitzar la contractació menor de manera regular i periòdica com a forma regular d'adjudicar contractes a l'Ajuntament de Girona», detalla el comunicat. I Esporrín també hi suggereix «que es valori la creació d'una oficina tècnica de contractació, per tal de gestionar àgilment els contractes menors sense que siguin adjudicats a dit». A la vegada, la regidora considera que el consistori ha de disposar d'un «pla de contractació definit per exercicis pressupostaris», amb la finalitat de posar fi «a l'arbitrarietat de la contractació menor, que avui es justifica per 'necessitat'», defensa Esporrín.



Més transparència

D'altra banda, el grup del PSC també ha sol·licitat, a través del registre d'entrada a l'Ajuntament, que la pàgina web de transparència del consistori publiqui els contractes menors de l'any 2019. Esporrín argumenta que el govern gironí «ha d'indicar quina és la prioritat a portar a terme a Girona. Una vorera, un esdeveniment, un servei concret o l'elaboració d'un catàleg. L'objectiu i prou».

Respecte de «qui ho fa, ho hauria d'establir unes pautes generals de competències i de solvència», indica la regidora socialista. Des del grup socialista, consideren que aquesta transparència en l'adjudicació dels contractes és necessària. «No és evident que, d'aquesta manera, tothom tindria moltíssima més seguretat de ser tractat amb equitat?», planteja Esporrín, que diu que «en tot cas, que es publiqui al web municipal és una qüestió bàsica i esperem que l'error es repari amb immediatesa».

El PSC demana que els contractes publicats a la web de contractació de la Generalitat i a Girona open data també siguin publicats a la web de transparència de l'Ajuntament de Girona. El grup municipal socialista considera que aquesta és una qüestió clau per «afermar una manera de governar transparent, oberta i honesta».