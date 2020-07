La Festa Major de Sarrià de Ter segueix en peu tot i la COVID-19

Sarrià de Ter decideix, de moment, mantenir en peu la celebració de la seva festa major seguint les mesures adients per impedir la propagació del coronavirus i mantenint-se atents a les indicacions que es vagin donant des de les autoritats sanitàries. Segons informa Ràdio Sarrià, el regidor de Cultura i Festes, Jordi Estefanell, va explicar en la sessió plenària d'aquest passat dimecres que aquest any tindria lloc a Sarrià una festa «atípica», en la qual es buscarien «mesures adients en la situació que vivim per tal de dur a terme diverses activitats per celebrar la festivitat», que sol situar-se a les acaballes d'estiu, aproximadament a finals de setembre.



Les entitats es fan enrere

La resposta del regidor davant la pregunta del grup municipal socialista, on es qüestionava com seria la festa major d'enguany, va ser que «s'intentaria tirar endavant amb els esdeveniments culturals i les entitats que així ho desitgin». Tot i això, algunes entitats van apuntar que preferien no desenvolupar les activitats que, de costum, solien realitzar cada any durant la festa major. És el cas, per exemple, dels organitzadors del correaigua, que reuneix molta gent del poble, o de les tradicionals arrossades populars, que tenien lloc en diferents barris de Sarrià i estaven organitzades pels mateixos veïns.

El regidor de Cultura assegura que la Festa Major de Sarrià d'aquest any estarà plantejada «molt diferent de la que coneixíem fins ara» i que, per sobre de tot, estarà marcada per les instruccions que vagin marcant des del Govern català i les autoritats sanitàries.