L'Ajuntament instal·la dos punts de llum solar a l'entrada de Campdorà

L'Ajuntament ha instal·lat i posat en funcionament dos punts de llum solar a l'entrada del barri de Campdorà. Concretament, els aparells estan situats a l'entrada de Can Simón i a l'accés de Can Sidro. L'actuació respon a una demanda veïnal realitzada en el marc dels pressupostos participats. S'han instal·lat dos llums d'alimentació solar, ja que el punt de llum més proper per poder fer la connexió es troba aproximadament a uns 250 metres i també s'ha senyalitzat l'entrada del barri amb plaques indicatives. El cost de cada una de les actuacions és de 6.500 euros.