Crida a tots els veïns a engalanar els balcons per la festa

Saltfæstiu també inclou el concurs Engalana el teu balcó, que consisteix a penjar una fotografia a Instagram utilitzant l'etiqueta #balcosaltfaestiu i on aparegui el balcó, finestra o porta de tothom que hi vulgui participar. D'aquesta manera es vol animar tota la població a participar de manera activa en els actes festius i donar un toc vistós a la població en aquests dies tan especials. Segons ha fet saber l'Ajuntament de Salt, les dues fotografies que més agradin rebran com a premi un sopar per a dues persones en un restaurant del municipi. Aquest any, que no es podran celebrar actes multitudinaris al carrer com a conseqüència de la pandèmia, aquest concurs pren més força que mai per fer visible que la vila de Salt està de festa.