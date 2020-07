Animació infantil i música omplen el programa

L'animació infantil, els actes culturals i la música no faltaran en el programa de la festa major. Tot i els canvis respecte a altres anys, es tracta d'una programació molt variada que pretén arribar a totes les franjes d'edat. Per als més petits hi haurà diferents espectacles de contes, música i màgia en diferents espais de la vila. La cultura pren protagonisme amb una exposició que porta per títol Del confinament al retrobament, a càrrec de Càritas Salt, i també l'exposició de Rosa Vendrell que es podrà visitar al Museu de l'Aigua.Pel que fa a la música, hi haurà havaneres amb la participació de l'Empordanet i cal destacar també els concerts de Madame Mustash al pati de la Farga i l'actuació de Mazoni al pati de La Mirona.