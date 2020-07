Salt inicia els processos selectius per incorporar sis agents a la policia

La Policia Local de Salt va posar en marxa ahir el procés per incorporar sis agents i augmentar la plantilla fins als 57 efectius i cobrir vacants. Concretament es van fer les proves teòriques de les oposicions lliures per a tres places, amb 70 aspirants. Al setembre està previst que s'iniciïn les oposicions per mobilitat interadministrativa per a tres places més. El regidor de Seguretat Ciutadana, Toni Vidal, explica que «amb aquests nous sis agents, sense oblidar la incorporació de tres agents interins que hem realitzat durant els darrers mesos, continuem adaptant la plantilla a les necessitats de la vila».