L'Ajuntament de Salt reforça la campanya al carrer per informar sobre l'ús obligatori i correcte de la mascareta. Per això, des d'ahir, un equip d'agents cívics ha iniciat la tasca de recordatori en diversos punts del municipi, parant tots aquells que no duien tapaboques i informant-los que des del dijous, és obligatori el seu ús encara que es respecti la distància de seguretat.