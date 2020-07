El ple de Girona insta el govern a congelar el polèmic museu de la Casa Pastors

El ple municipal de Girona va aprovar ahir «congelar» temporalment el projecte del Museu d'Art Contemporani que s'ha de situar a la Casa Pastors amb el polèmic fons Santos Torroella. La proposta la va fer el grup Guanyem, que vol que els diners previstos es destinin «a la creació i formació d'artistes i projectes locals, posant l'accent en l'art modern i contemporani». La moció va rebre el suport del PSC i Ciutadans, mentre que l'equip de JxCat i ERC, a l'oposició i van votar en contra.

El regidor de Guanyem Xevi Montoya va assenyalar que la cultura de base és un dels sectors que més ha patit econòmicament la crisi fruit de la pandèmia de la coronavirus i que ara mateix «és urgent refer objectius». Al seu parer, cal un debat de futur sobre el museu i el fons Santos torroella però considera que ara «és hora que els cinc milions d'euros públics pendents es destinin a la cultura de base».

L'aprovació de la moció però podria no tenir cap efecte. De fet, el regidor de Cultura, Carles Ribas, va recordar que les subvencions rebudes són «finalistes» i els diners no poden canviar-se de partida i per tant si no s'executen, «es perdrien». «No poden enganyar al sector cultural barrejant capítols d'un pressupost, va dir el regidor de cultura». Un argument similar va exposar ERC per no donar suport a la moció de Guanyem. A més, Ribas va defensar multitud d'accions a la creació cultural i que el pressupost municipal destina un 9% de les inversions a projectes culturals.



Remunicipalitzar aparcaments

El ple també va aprovar la moció d'ERC que aposta per recuperar les concessions dels aparcaments subterranis de la ciutat amb l'objectiu que els gestioni una empresa municipal. La proposta va rebre el suport de totes les formacions, inclòs l'equip de govern, excepte Ciutadans, que es va abstenir.

El portaveu d'Esquerra, Quim Ayats, va explicar que la recuperació permetria aplicar preus públics, gratuïtat en certes franges horàries i la reserva de places d'aparcament per veïns. La moció acorda estudiar cas per cas el «rescat» de la gestió d'aquests aparcaments.

Pel govern, la regidora d'Hisenda i Règim Interior, Maria Àngels Planas, va recordar que l'equip de govern ja treballa en altres municipalitzacions i que també estaven treballant en aquest àmbit. «En les concessions que van fer governs anteriors, ha quedat comprovat que aquestes no han aportat cap benefici als gironins», va dir la representant del govern. En aquest sentit, va apuntar que «a mesura que es vagin produint la caducitat dels contractes en vigor, estudiarem cas per cas quin n'és el futur, per tal d'adaptar-ho en aquesta nova mobilitat que volem per aquesta ciutat». Guanyem va lamentar que els republicans no haguessin volgut incloure una esmena: que per cada plaça que es municipalitzés, se n'eliminessin dues en superfície, per guanyar espai als carrers per vianants i ciclistes. Els socialistes van celebrar la moció d'Esquerra tot indicant que «en aquest Ajuntament les polítiques progressistes són necessàries».