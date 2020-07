JxCAT ha de retirar un punt sobre neteja de l'ordre del dia del ple municipal de Girona per manca de suport

L'equip de govern de Girona (JxCAT) ha decidit retirar de l'ordre del dia del ple d'avui un dels punts estrella per manca de suport. Es tracta de l'operació per destinar uns 900.000 euros des d'ara fins a l'octubre en millores tecnològiques al servei de neteja. El govern local ja havia fet una roda de premsa explicant amb detall tota l'actuació i ERC, l'única formació que al final els hi donava suport havia explicat ja el que havia "aconseguit" amb l'acord. Per exemple, l'augent de neteja als punt on hi ha detectat que se solen fer "botellons". Però JxCAT i ERC no sumen la majoria absoluta necessària. I Guanyem, el PSC i Ciutadans, els tres grups de l'oposició, no avalaven la proposta.

Aquests 900.000 euros formen part del contracte amb l'empresa FCC (la part privada de Girona + Neta) que inicialment estaven pensats per soterrar contenidors. L'empresa i l'Ajuntament havien acordat el canvi de destí dels diners que, pr exemple, havien de servir per posar contenidors intel·ligents a l'Eixample, potenciar el porta a porta o augmentar la neteja entorn dels contenidors.

Però el govern va córrer massa fent la roda de premsa i Esquerra també en anunciar les mesures que havien inclòs en l'acord.

La proposta ni tan sols es presentarà al ple, ja que no hauria superat la votació inicial que serveix per permetre que una proposta "urgent" es debati al ple. Ara la idea del govern municipal es que es pugui aprovar en proper ple ordinari, corresponent al 27 de juliol.