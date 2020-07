Retirades 91 tones de fusta i nou metres cúbics de brossa de la llera del riu Ter a Girona

L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha extret un total de 91 tones de troncs i soques i nou metres cúbics d'escombraries de la llera del riu Ter a conseqüència del temporal Gloria, una xifra que encara augmentarà quan s'acabin de portar totes les restes al gestor autoritzat. A partir dels troncs retirats, s'han generat aproximadament 80.000 quilos d'estella forestal. Les tasques al riu Ter van començar el 13 de març a Constantins, a Sant Gregori. Des de l'agència de la Generalitat, declaren que les operacions es van començar «tal bon punt es va formalitzar l'encàrrec» i als punts on la situació «era pitjor». A partir d'aquest punt, les tasques es van continuar riu avall per «minimitzar el risc que es transportessin troncs cap a zones ja netes en cas de riuades». A Girona ciutat, la retirada d'arbres va iniciar-se el 27 d'abril amb un primer grup de treball de quatre operaris a la zona de la Nestlé. «A mesura que la situació ho permetia», van incorporar-hi més equips de treball. En aquests moments hi ha quatre grups amb un total de 16 treballadors realitzant diverses tasques a la ciutat.

Pel que fa a la resta del Ter i afluents aigües avall dels embassaments, hi ha un total de 28 grups treballant que involucren més d'un centenar d'operaris forestals. Els equips de treball, formats per quatre operaris, preparen els troncs amb motoserra, els retiren mitjançant tractors forestals amb cabrestant i, posteriorment, un autocarregador els transporta fins a diferents punts d'abassegament, on més endavant s'estellen.

Tal com afirmen des de l'ACA, la primavera plujosa, juntament amb l'aiguat dels volts de Sant Jordi, ha suposat una «dificultat afegida» i un «alentiment» de les feines, que no es preveuen que acabin abans de l'agost.