Dos joves estrangers atrapats a Girona per la pandèmia: "El coronavirus ens ha trencat tots els plans que teníem"

La crisi del coronavirus ha sorprès molts catalans en altres països, però també ha deixat molts estrangers atrapats a Catalunya. És l'exemple de la Soledad Da Costa una jove uruguaiana que avui hauria d'estar treballant en un restaurant d'Eivissa on preveia fer temporada, per pagar-se el viatge que està fent al voltant del planeta. Va arribar a l'octubre a Girona i esperava marxar a l'abril, però encara no ha pogut sortir, ja que la pandèmia li ho impedeix. En la mateixa situació es troba l'Àlex Young, un jove dels Estats Units que confia en poder tornar al juny cap a casa després d'haver renunciat a una feina a Màlaga aquest estiu. Tots dos coincideixen a dir que el coronavirus els ha trencat completament els plans que tenien.

La restricció de la mobilitat per la crisi del coronavirus ha deixat molts estrangers atrapats a les comarques de Girona. La majoria són ciutadans que estaven de pas per la demarcació, tot i que alguns hi passaven uns dies de vacances. La Sole és una de les que s'ha quedat bloquejada sense poder seguir el seu viatge. Explica que va arribar en tren a l'octubre, just quan hi havia les protestes per la sentència de l'1 d'octubre. Aleshores es va allotjar a Can Cocollona, un hostal del Barri de Sant Narcís. Va aconseguir feina en un restaurant de la ciutat i va seguir amb els seus plans de viatge.

Uns plans que passaven per anar a Eivissa aquest mes d'abril a fer la temporada d'estiu, però la crisi del coronavirus ho ha enviat en orris. La Sole explica que el restaurant on havia de treballar no ha pogut obrir i s'ha quedat sense uns ingressos que esperava. A més, tampoc té cap familiar a Girona i s'ha acabat quedant a Can Cocollona.

La responsable del local és la Montse Jiménez, que explica que de seguida va tenir clar que ajudaria la Sole. "Era obvi que no es podia moure i es va acabar quedant", explica Jiménez que relata que la pandèmia la va sorprendre a ella i als clients.

L'Alex espera tornar l'11 de juny

En una situació similar a la de la Sole es troba l'Alex Young, un jove dels Estats Units que s'ha vist atrapat a Girona, sense opció de continuar el seu viatge cap a Màlaga. Ell es va veure sense casa el dia 12 de març i va anar amb uns amics, també dels Estats Units. Després va acabar trucant a la Montse que el va rebre a Can Cocollona.

Ara espera que l'11 de juny pugui tornar al seu país. Per fer-ho, però, haurà de fer un llarg viatge. En concret volarà de Barcelona a Amsterdam, de la capital holandesa a Atlanta, d'allà a Chicago des d'on agafarà l'últim avió fins a Kentucky, a casa seva.

La Montse explica que va tenir clar que els acolliria ja que hi ha habitacions de sobra a la casa. "Òbviament li vaig dir que vingués i més en la situació que es trobava", remarca.

Pandèmia global

Tant un com l'altre es mostren "preocupats" per l'evolució de la pandèmia als seus països. La Sole explica que ara el focus s'està centrant en l'Amèrica llatina. Espera que es pugui controlar bé, i està "tranquil·la" perquè manté la comunicació amb els seus familiars. Tot i el que ha passat, de moment, no contempla tornar a l'Uruguai.

L'Alex, en canvi, explica que ha trigat una mica a tornar perquè a casa seva, a Kentucky, conviu amb la seva família i el seu avi és una persona de risc. Com que ell ha estat voltant durant el temps de la pandèmia a Europa ha preferit esperar un temps a fer-ho.